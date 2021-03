Cantautrice, attrice e attivista statunitense, Lady Gaga ha firmato grandi successi. Il suo album di debutto, "The Fame", è stato incluso dalla rivista Rolling Stone tra i 100 migliori album di debutto della storia. E i suoi singoli hanno macinato record a cominciare da "Born This Way", il più veloce della storia nelle vendite su iTunes con oltre un milione di copie vendute in cinque giorni.