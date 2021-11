VIDEO - Lello Savonardo presenta Always On

Il brano di Lello Savonardo (con la partecipazione di Derrick de Kerckhove) racconta l’evoluzione delle tecnologie della comunicazione sottolineando la condizione dell’uomo contemporaneo: we are, we live, we love, we dream… always on. L'11 novembre esce "Adolescenti Always On. Social media, web reputation e rischi online", realizzato da Lello Savonardo e Rosanna Marino e dedicato alla generazione dei sempre connessi alla Rete e alle tecnologie digitali. Il brano è tratto dal concept album Bit Generation di Savonardo (La Canzonetta).