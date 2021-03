VIDEO Chi è Lil Nas X

Lil Nas X, all'anagrafe Montero Lamar Hill, è un celebre rapper statunitense. La sua carriera ha spiccato il volo nel 2018 grazie al singolo di debutto "Old Town Road". Il brano ha dominato la Billboard Hot 100 per più di 4 mesi. Un vero trionfo per un artista tanto giovane (nato nel 1999). Vanta svariati singoli ma un solo EP, "7", uscito nel 2019, anno nel quale ha deciso di fare coming out pubblicamente sui social. Il suo ultimo brano è "Montero (Call Me By Your Name)", il cui videoclip ha suscitato grande scalpore, così come il lancio delle sue "scarpe sataniche".