Lollapalooza è uno dei più importanti festival musicali. Si tiene ogni anno per 4 giorni al Grant Park di Chicago e vede protagonisti artisti del panorama rock, pop e punk. Nato nel 1991 da un’idea del cantante dei Jane’s Addiction, Perry Farrell, negli anni sono nate versioni del Festival in giro per il mondo, dal Brasile al Cile, passando per l’Europa.