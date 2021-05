VIDEO Addio Nick Kamen: muore un’icona degli anni ‘80

Nick Kamen, cantante e modello inglese, è morto all’età di 59 anni. Il suo vero nome era Ivor Neville Kamen. Era nato ad Harlow, nella contea dell’Essex, il 15 aprile 1962. Prima del successo con la musica, era diventato famoso con uno spot Levi’s nel 1985. Nella pubblicità Kamen entra in una lavanderia, si spoglia, sfilando anche i jeans: il modello rimane in boxer tra gli occhi divertiti e stupiti dei presenti. Da quell’apparizione nacque la collaborazione con Madonna, la cantante scelse di affidargli il brano Each Time Your Break My Heart. La notizia del decesso è stata data dalla popstar Boy George con un post su Instagram. L’artista si è spento dopo una lunga malattia.