VIDEO Addio a Nick Kamen, Madonna: "Cuore spezzato”

Madonna ricorda su Instagram il cantante e modello inglese Nick Kamen, morto a 59 anni. “Mi spezza il cuore sapere che te ne sei andato”, ha scritto la star, “sei sempre stato un essere umano così gentile, dolce e hai sofferto troppo”, ha aggiunto. Kamen era diventato celebre grazie a uno spot della Levi's nel 1985. Da quell’apparizione televisiva era poi nata la collaborazione con Madonna. La star aveva affidato al modello il brano 'Each time you break my heart’, che fu un successo e arrivò al quinto posto dei singoli più venduti in Inghilterra. Dopo la morte di Nick Kamen diverse star lo hanno ricordato, mentre la Levi’s ha ricordato lo storico spot che lanciò la carriera del modello e ha definito Kamen “l’uomo che rese il modello 501 ancora più iconico”.