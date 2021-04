Cantante e cantautrice americana, Pink è tra le più famose popstar. Dal carattere ribelle, il suo vero nome è Alecia Beth Moore: il padre le diede il soprannome Pink perché da piccola disegnava spesso cavalli rosa. Debutta il 4 aprile 2000 con l’album “Can’t Take Me Home” e il singolo “You make me sick” scala le classifiche. Nel 2018, viene eletta donna più bella del mondo dalla rivista People.