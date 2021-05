Oltre a recitare per "La Sirenetta" del 1989, compresi sequel e spin-off, Wright era anche apparso nella produzione di Broadway del Re Leone nelle vesti di Mufasa e aveva anche interpretato Kron in "Dinosauri" (2000). Il suo ultimo ruolo è stato proprio un ritorno nei panni di Sebastian per "La sirenetta: Quando tutto ebbe inizio" (2008).