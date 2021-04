Duo statunitense, i I Twenty One Pilots (il tastierista e bassista Tyler Joseph e il batterista Josh Dun) hanno raggiunto la fama con "Holding on to You" e con l'album "Vessel". Tra i gruppi alternative rock di maggior successo, il loro "Blurryface" è il primo album nella storia ad aver ottenuto la certificazione di disco d'oro negli Stati Uniti d'America per ogni singola traccia contenuta.