VIDEO U2 e Martin Garrix per l’inno degli Europei 2021

Attesa per la metà di maggio, arriva “We are the people”, inno ufficiale degli Europei di Calcio 2021. Alla canzone hanno collaborato il dj di fama internazionale Martin Garrix e la band rock irlandese U2. Bono e The Edge sono stati avvistati insieme al dj a Londra, dove sembra abbiano girato il video. “Martin è noto per la sua musica dance, ma insieme l'hanno davvero trasformata in un vero e proprio inno” ha rivelato una fonte al The Sun. Gli Europei di Calcio 2021 si terranno dall’11 giugno all’11 luglio.