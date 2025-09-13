Iapichino fuori dalla finale: "Gara difficile da elaborare"

00:00:27 min
|
2 ore fa
mondiali atletica jacobs intervista videomondiali atletica jacobs intervista video
atletica
Jacobs: "Per niente contento della gara di oggi, ma..."
00:00:55 min
| 1 ora fa
INTV PALMISANO POST ARGENTO 35KM MONDIALI ATLETICA no coperture_5653245INTV PALMISANO POST ARGENTO 35KM MONDIALI ATLETICA no coperture_5653245
atletica
Palmisano: "Argento importantissimo, rischiavo di fermarmi"
00:00:57 min
| 4 ore fa
INTRO YAMAHA M1 V4INTRO YAMAHA M1 V4
atletica
Palmisano, argento nella 35 km di marcia ai Mondiali
00:01:19 min
| 6 ore fa
INTV IAPICHINO CASA ITALIA 12_9_1215892INTV IAPICHINO CASA ITALIA 12_9_1215892
atletica
Iapichino: "Consapevole di essere tra le grandi"
00:00:57 min
| 5 ore fa
ERROR! tamberi mondiali tokyoERROR! tamberi mondiali tokyo
atletica
Tamberi: "Ci vediamo a Tokyo ai mondiali"
00:01:12 min
| 6 giorni fa
HL VITTORIA IAPICHINO DIAMOND LEAGUE 250828_1246851HL VITTORIA IAPICHINO DIAMOND LEAGUE 250828_1246851
atletica
Diamond League, Iachipino vince nel salto in lungo con 6.93
00:00:37 min
| 15 giorni fa
HL DIAZ VITTORIA DIAMOND LEAGUE_5624908HL DIAZ VITTORIA DIAMOND LEAGUE_5624908
atletica
Diamond League, Andy Diaz vince nel salto triplo
00:00:31 min
| 15 giorni fa
SALTO FURLANISALTO FURLANI
atletica
Finali Diamond League, Furlani secondo nel salto in lungo
00:00:47 min
| 16 giorni fa
HL 800 METRI F DIAMOND LEAGUE LOSANNA 20.08_5527637HL 800 METRI F DIAMOND LEAGUE LOSANNA 20.08_5527637
atletica
Diamond League Losanna, 800 metri femminile: gli highlights
00:00:45 min
| 23 giorni fa
HL 100 METRI M LOSANNA DIAMOND LEAGUE 20.08_5517283HL 100 METRI M LOSANNA DIAMOND LEAGUE 20.08_5517283
atletica
Diamond League Losanna, 100 metri maschile: gli highlights
00:00:37 min
| 23 giorni fa
HL FABBRI DIAMOND LEAGUE LOSANNA 20.08_5506881HL FABBRI DIAMOND LEAGUE LOSANNA 20.08_5506881
atletica
Diamond League, Fabbri 2° al lancio del peso: gli highlights
00:00:16 min
| 23 giorni fa
HL 100M MASCHILI DIAMOND LEAGUE SILESIA_3235190HL 100M MASCHILI DIAMOND LEAGUE SILESIA_3235190
atletica
Thompson vince i 100 metri alla Diamond League a Chorzow
00:00:41 min
| 27 giorni fa
