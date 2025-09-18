Mondiali atletica: i risultati della sesta giornata

00:01:32 min
|
1 ora fa
INTV BATTOCLETTI SU QUALIFICA FINALE 5000_3726645INTV BATTOCLETTI SU QUALIFICA FINALE 5000_3726645
atletica
Battocletti: "Ritrovata confidenza, finale sarà complessa"
00:00:37 min
| 3 ore fa
INTV POSATA MATTIA FURLANI_0342682INTV POSATA MATTIA FURLANI_0342682
atletica
Furlani: "Mamma è stata più di un coach. Ricordi indelebili"
00:01:53 min
| 3 ore fa
mattia-furlani-oro-mondiali-atletica-intervista-mattia-furlani-oro-mondiali-atletica-intervista-
atletica
Furlani, oro nel salto in lungo: "È qualcosa di magico"
00:03:32 min
| 1 giorno fa
CORNER RIASSUNTO MONDIALE ATLETICA QUINTA GIORNATA_4745764CORNER RIASSUNTO MONDIALE ATLETICA QUINTA GIORNATA_4745764
atletica
Mondiali atletica: i risultati della quinta giornata
00:01:30 min
| 1 giorno fa
olimpiadi_5912569olimpiadi_5912569
atletica
Mondiali atletica, Mattia Furlani oro nel salto in lungo
00:01:04 min
| 1 giorno fa
CORNER RIASSUNTO 4 GIORNATA MONDIALI ATLETICA_4400297CORNER RIASSUNTO 4 GIORNATA MONDIALI ATLETICA_4400297
atletica
Mondiali atletica, Sioli 8° nel salto in alto: i risultati
00:01:48 min
| 2 giorni fa
mondiali atletica sioli intervista videomondiali atletica sioli intervista video
atletica
Sioli: "Si poteva fare di più, ma felice di essere qui"
00:01:35 min
| 2 giorni fa
CORNER RIASSUNTO 3 GIORNATA MONDIALI TOKYO ATLETICA_5005329CORNER RIASSUNTO 3 GIORNATA MONDIALI TOKYO ATLETICA_5005329
atletica
Mondiali atletica: i risultati della terza giornata
00:01:26 min
| 3 giorni fa
lorenzo simonelli mondiali atletica intervistalorenzo simonelli mondiali atletica intervista
atletica
Simonelli: "Sensazioni ottime, mi sono fatto trovare pronto"
00:00:56 min
| 3 giorni fa
mattia furlani mondiali atletica intervistamattia furlani mondiali atletica intervista
atletica
Furlani: "L'obiettivo era la finale, non era scontato"
00:01:36 min
| 3 giorni fa
aouani-mondiali-atletica-bronzo-intervistaaouani-mondiali-atletica-bronzo-intervista
atletica
Aouani: "Sono stato folle da sognare in grande"
00:03:30 min
| 3 giorni fa
CORNER ROGGERO PER WEB_4003034CORNER ROGGERO PER WEB_4003034
atletica
Mondiali Atletica, out Jacobs e Tamberi. Sioli in finale
00:02:01 min
| 4 giorni fa
