Chiudi Menu
Skylights Room
Video
News
Sport
Programmi TV
Pechino Express
Serie TV
Cinema
Spettacolo
X Factor
MasterChef
TV8
Arte
Lifestyle
Mix
Altro:
Archivio
Guarda le dirette di sky Video
Video di
Sport
Temi
Calcio
Calcio estero
Calciomercato
Olimpiadi
MotoGP
Formula 1
Motori
NBA
Basket
Tennis
Volley
Ciclismo
Rugby
Sport USA
Altri Sport
Gossip
Paralimpiadi
Gianluca di Marzio
Video curiosi
Buffa racconta
Questo è SKY
Topic
Serie A
Gol Serie A
Serie B
Champions League
Europa League
Europei
Femminile
Lega Pro
Premier League
Bundesliga
Buffa Racconta
Gianluca di Marzio
Menu
Login
Sport
Altri Sport
Golf
Manassero: "Gran parte della nostra vita passa dal golf"
00:07:32 min
|
1 ora fa
Mi piace
Condividi
Whatsapp
Telegram
Facebook
Twitter
Copia link
Matteo Manassero ha parlato a Sky Sport 24 ripercorrendo la sua carriera. Guarda il VIDEO.
Mostra Descrizione
golf
Ryder Cup 2025, ecco il Team Europe
00:01:16 min
| 12 ore fa
pubblicità
golf
Ryder Cup, le immagini della cerimonia d'apertura
00:01:20 min
| 12 ore fa
golf
Ryder Cup, l'Europa difende il titolo a NY. Live su Sky!
00:00:59 min
| 1 giorno fa
golf
Ryder Cup, parte la sfida. Dal 26 settembre su Sky
00:02:04 min
| 1 giorno fa
golf
Open d'Italia, vince Saddier: il racconto della 4ª giornata
00:07:40 min
| 2 mesi fa
golf
Buonfiglio: "Gli atleti al centro del nostro programma"
00:01:29 min
| 2 mesi fa
golf
Open d'Italia, i risultati e il racconto della 2^ giornata
00:10:34 min
| 2 mesi fa
golf
Nasce la Fondazione Franco Chimenti: ne parla il figlio Ugo
00:02:57 min
| 2 mesi fa
golf
Il grande golf nella Casa dello Sport: parole di Perrelli
00:01:37 min
| 2 mesi fa
golf
Open d'Italia, i risultati della prima giornata
00:01:17 min
| 2 mesi fa
golf
Golf, l'Open d'Italia (26-29 giugno) live su Sky Sport Golf
00:01:04 min
| 3 mesi fa
golf
US Open al via su Sky, 3 azzurri al 3^ Major della stagione
00:01:34 min
| 3 mesi fa
golf
Ryder Cup 2025, ecco il Team Europe
00:01:16 min
| 12 ore fa
golf
Ryder Cup, le immagini della cerimonia d'apertura
00:01:20 min
| 12 ore fa
golf
Ryder Cup, l'Europa difende il titolo a NY. Live su Sky!
00:00:59 min
| 1 giorno fa
golf
Ryder Cup, parte la sfida. Dal 26 settembre su Sky
00:02:04 min
| 1 giorno fa
golf
Open d'Italia, vince Saddier: il racconto della 4ª giornata
00:07:40 min
| 2 mesi fa
golf
Buonfiglio: "Gli atleti al centro del nostro programma"
00:01:29 min
| 2 mesi fa
golf
Open d'Italia, i risultati e il racconto della 2^ giornata
00:10:34 min
| 2 mesi fa
golf
Nasce la Fondazione Franco Chimenti: ne parla il figlio Ugo
00:02:57 min
| 2 mesi fa
golf
Il grande golf nella Casa dello Sport: parole di Perrelli
00:01:37 min
| 2 mesi fa
golf
Open d'Italia, i risultati della prima giornata
00:01:17 min
| 2 mesi fa
golf
Golf, l'Open d'Italia (26-29 giugno) live su Sky Sport Golf
00:01:04 min
| 3 mesi fa
golf
US Open al via su Sky, 3 azzurri al 3^ Major della stagione
00:01:34 min
| 3 mesi fa
Mostra altri
Playlist di tendenza
Conclave, eletto il nuovo Papa
28 video
|
Varie
Sky Sport Doctor, la rubrica dedicata alla prevenzione degli infortuni sportivi
12 video
|
Varie
Vela, tutti i video
50+ video
|
Vela
pubblicità