Manassero: "Gran parte della nostra vita passa dal golf"

00:07:32 min
|
1 ora fa

Matteo Manassero ha parlato a Sky Sport 24 ripercorrendo la sua carriera. Guarda il VIDEO.

ERROR! SN279288ERROR! SN279288
golf
Ryder Cup 2025, ecco il Team Europe
00:01:16 min
| 12 ore fa
ERROR! SN279299ERROR! SN279299
golf
Ryder Cup, le immagini della cerimonia d'apertura
00:01:20 min
| 12 ore fa
CLIP GOLF RYDER CUP_5105953CLIP GOLF RYDER CUP_5105953
golf
Ryder Cup, l'Europa difende il titolo a NY. Live su Sky!
00:00:59 min
| 1 giorno fa
SRV RYDER CUP PRESENTAZIONE_1827570SRV RYDER CUP PRESENTAZIONE_1827570
golf
Ryder Cup, parte la sfida. Dal 26 settembre su Sky
00:02:04 min
| 1 giorno fa
piantanida golfpiantanida golf
golf
Open d'Italia, vince Saddier: il racconto della 4ª giornata
00:07:40 min
| 2 mesi fa
INTV BUONFIGLIOINTV BUONFIGLIO
golf
Buonfiglio: "Gli atleti al centro del nostro programma"
00:01:29 min
| 2 mesi fa
OPEN ITALIA 2GIORNATAOPEN ITALIA 2GIORNATA
golf
Open d'Italia, i risultati e il racconto della 2^ giornata
00:10:34 min
| 2 mesi fa
ERROR! SN259328ERROR! SN259328
golf
Nasce la Fondazione Franco Chimenti: ne parla il figlio Ugo
00:02:57 min
| 2 mesi fa
ERROR! SN259319ERROR! SN259319
golf
Il grande golf nella Casa dello Sport: parole di Perrelli
00:01:37 min
| 2 mesi fa
GOLF PIANTAGOLF PIANTA
golf
Open d'Italia, i risultati della prima giornata
00:01:17 min
| 2 mesi fa
ERROR! SN258579ERROR! SN258579
golf
Golf, l'Open d'Italia (26-29 giugno) live su Sky Sport Golf
00:01:04 min
| 3 mesi fa
G_4552059G_4552059
golf
US Open al via su Sky, 3 azzurri al 3^ Major della stagione
00:01:34 min
| 3 mesi fa
