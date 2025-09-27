Ryder Cup 2025, domina l'Europa: i risultati dopo il Day 1

L'Europa avanti di 3 punti contro gli Stati Uniti dopo la prima giornata della 45ª edizione della Ryder Cup. 5,5-2,5 il punteggio al Bethpage State Park Golf Course di Farmingdale (New York), nonostante il clamore assicurato dai tifosi locali e la presenza del presidente Usa Donald Trump, grande appassionato di golf, che aveva raggiunto i campi nel corso della mattinata di ieri. Gli europei (vincitori della competizione due anni fa a Roma) hanno dominato i "foursomes" (partite a coppie in cui ogni coppia gioca una sola palla) per poi mantenere il vantaggio nei “fourballs” (ogni giocatore di una coppia giochi la propria palla e per ogni buca venga considerato il punteggio più basso ottenuto dai due). Le ultime quattro volte che gli europei hanno chiuso in vantaggio la giornata inaugurale hanno poi conquistato il trofeo (nel 2002, 2004, 2006 e 2023).

