Ceccon: "Il nuoto sta cambiando, esserci ancora fa piacere"

Thomas Ceccon sorprende ancora e, dopo il bronzo nei 50 metri farfalla, conquista l'argento nei 200 metri dorso ai Mondiali di nuoto in corso a Singapore. Il 24enne ha centrato la medaglia nella specialità di cui è campione olimpico, portando a tre i podi conquistati in questa competizione. Il vicentino ha segnato il tempo di 51"90, alle spalle soltanto del sudafricano Pieter Coetze. Un Ceccon non del tutto contento, ma soddisfatto: "Questa medaglia forse è quella che mi rende più contento tra le tre. È il mio secondo miglior tempo, si può migliorare. Ora penso ai 200 metri e poi alla staffetta. Il nuoto sta cambiando ed essere ancora qui fa ancora più piacere". Qui il VIDEO dell'intervista completa a Sky Sport.