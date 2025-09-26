Chiudi Menu
Nuoto, Thomas Ceccon presente alla sfilata di Emporio Armani
00:00:46 min
|
1 ora fa
nuoto
Paltrinieri: "Vacanze finite, da oggi si fa sul serio"
00:03:49 min
| 6 giorni fa
nuoto
Dotto su Armani: "Ha creato un ponte tra moda e sport"
00:03:53 min
| 21 giorni fa
nuoto
Staffetta 4x100mista m: gli highlights dei Mondiali di nuoto
00:01:18 min
| 1 mese fa
nuoto
50 rana femminile: gli highlights dei Mondiali di nuoto
00:01:14 min
| 1 mese fa
nuoto
800 stile libero donne: gli highlights dei mondiali di nuoto
00:01:20 min
| 1 mese fa
nuoto
Trampolino 3 metri: gli highlights dei mondiali dei tuffi
00:01:29 min
| 1 mese fa
nuoto
Ceccon: "Senza pressioni sono andato molto forte”
00:01:16 min
| 1 mese fa
nuoto
Mondiali di nuoto, il programma e gli azzurri in gara
00:02:28 min
| 1 mese fa
nuoto
100 stile uomini: gli highlights dei Mondiali di nuoto
00:00:47 min
| 1 mese fa
nuoto
200 misti uomini: gli highlights dei Mondiali di nuoto
00:01:20 min
| 1 mese fa
nuoto
Curtis: "Contenta, ma speravo un crono migliore"
00:01:20 min
| 1 mese fa
nuoto
Cerasuolo: "Champions Juve vale più della medaglia olimpica"
00:03:10 min
| 1 mese fa
