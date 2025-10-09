Paris-Virtus Bologna 90-79: highlights Eurolega

Terzo turno di Eurolega amaro anche per la Virtus Bologna, sconfitta da una squadra francese proprio come l'Olimpia Milano. I campioni d'Italia sono stati battuti nettamente per 90-79 sul campo del Paris Basketball di coach Francesco Tabellini, guidati da uno strepitoso Nadir Hifi da 20 punti, 6 assist e 4 recuperi, accompagnato dai 12 dell'ex Amath M'baye e gli 11 di Daulton Hommes. Ai virtussini non sono bastati i 21 punti di Matt Morgan, ancora una volta il migliore dei suoi dopo esserlo già stato a Valencia, e le doppie cifre di Carsen Edwards (11 ma con 1/7 da tre) e Saliou Niang (10 con 8 rimbalzi). La Virtus, esattamente come Milano, scende a un record di 1 vittoria e 2 sconfitte in questa Eurolega.