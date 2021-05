Durante i festeggiamenti per la promozione in seconda divisione, Bahri Can Avci (difensore classe 1992 del Kocaelispor) è precipitato dal bus scoperto, mentre stava attraversando una galleria molto bassa. Il calciatore è stato trasportato in ospedale, ma non ha riportato gravi conseguenze: "Grazie a Dio sto bene, ho solo qualche cicatrice e un problema alla schiena".