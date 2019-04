Ajax-Juve, situazione più calma dopo intervento polizia

Fuori dallo stadio e in altre zone della città sono stati fermati circa 120 tifosi della Juventus in possesso di oggetti proibiti. Le cariche avvenute all'esterno dello stadio sono state effettuate invece in prossimità del settore dei tifosi dell'Ajax, per disperderli evitando eventuali contatti con i sostenitori bianconeri