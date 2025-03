L’Eintracht Francoforte ha battuto l’Ajax 4-1 nel ritorno degli ottavi di Europa League, ottenendo così la qualificazione ai quarti di finale. Mario Götze è stato il protagonista del match: non solo per la doppietta personale, ma soprattutto per il quarto realizzato con un pallonetto da centrocampo. Al minuto 82’, sul risultato di 3-1 per i tedeschi, il portiere degli olandesi Matheus si prende un grande rischio con un’uscita fino a centrocampo. L’estremo difensore brasiliano controlla il pallone con il petto, ma poi sbaglia il passaggio e si fa rubare il pallone. Götze approfitta subito del portiere fuori dai pali, scavalcandolo con tiro preciso. È il gol del definitivo 4-1.