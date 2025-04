La copertina di Europa League e Conference League sulle note di Achille Lauro La copertina che apre gli studi di Europa League è sulle note del brano di Achille Lauro, in gara allo scorso Festival di Sanremo “Incoscienti Giovani” (Warner Music). Una ballad ispirata come molti suoi brani a una storia vera, il racconto di un amore incosciente che vede protagonisti due giovani cresciuti senza amore ai bordi della periferia romana. Il 2025 si preannuncia un anno ricco di appuntamenti per Achille Lauro con il suo settimo album in prossima uscita e due date sold out al Circo Massimo questa estate.