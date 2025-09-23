Soncin: "All'Europeo meritavamo di più. Continuiamo così"

Il Ct della Nazionale Femminile Andrea Soncin ha parlato a Sky Sport 24 prima del derby tra Roma e Lazio per la Women's Cup: "Bella competizione che prepara le ragazze anche al raduno di ottobre, sono contento di essere qui. Ci sono tante ragazze che sono state protagoniste all'Europeo e altre che torneranno a far parte del nostro gruppo. L'Europeo è stato fantastico, le ragazze meritavano qualcosa in più ma è un motivo per continuare a crescere e scalare vette fino a qualche tempo fa impossibili. Abbiamo dimostrato che l'Italia sta crescendo e può competere ad alti livelli. L'obiettivo è continuare a scalare il ranking. Noi diamo valore a quello che le ragazze fanno in campo. La convocazione va conquistata e mantenuta con le prestazioni. Tutte hanno la possibilità di vestire la maglia azzurra, dipende dalle prestazioni che fanno".