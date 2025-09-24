Serie A Women's Cup, Juventus-Inter 2-1: gol e highlights

00:01:12 min
|
1 ora fa
COLL MODUGNOCOLL MODUGNO
femminile
Women's Cup, oggi la semifinale con Juventus-Inter
00:03:04 min
| 7 ore fa
HL ROMA VS LAZIO WMN S CUP 23.09_3011914HL ROMA VS LAZIO WMN S CUP 23.09_3011914
femminile
Women's Cup, Roma-Lazio 3-0: gol e highlights
00:01:14 min
| 23 ore fa
OTO SONCINOTO SONCIN
femminile
Soncin: "All'Europeo meritavamo di più. Continuiamo così"
00:07:02 min
| 1 giorno fa
ERROR! SN278998ERROR! SN278998
femminile
Women's Cup, parla Piovani in vista del Derby d'Italia
00:00:35 min
| 1 giorno fa
ERROR! SN278997ERROR! SN278997
femminile
Women's Cup, verso il derby: le parole di mister Rossettini
00:00:41 min
| 1 giorno fa
ERROR! SN278975ERROR! SN278975
femminile
Women's Cup, verso Roma-Lazio: le parole di Grassadonia
00:00:38 min
| 2 giorni fa
ERROR! SN278982ERROR! SN278982
femminile
Women's Cup, verso Juve-Inter: le parole di mister Canzi
00:00:28 min
| 2 giorni fa
BLOB FILANGERI-BONFANTINI SU FINAL FOUR_0851271BLOB FILANGERI-BONFANTINI SU FINAL FOUR_0851271
femminile
Women's Cup, verso Final Four: la vigilia della Fiorentina
00:01:02 min
| 5 giorni fa
HL JUVE NAP FHL JUVE NAP F
femminile
Women's Cup, Juventus-Napoli 4-0: gol e highlights
00:01:01 min
| 11 giorni fa
INTV SONCININTV SONCIN
femminile
Soncin: "Una grande estate per lo sport femminile"
00:03:17 min
| 12 giorni fa
INTV CANZI JUVENTUS PRE NAPOLI F_2500612INTV CANZI JUVENTUS PRE NAPOLI F_2500612
femminile
Juve femm, Canzi: "Vogliamo arrivare in fondo al torneo"
00:00:51 min
| 13 giorni fa
HL INTER FIORENTINA WOMENHL INTER FIORENTINA WOMEN
femminile
Women's Cup, Inter-Fiorentina 3-1: gol e highlights
00:00:56 min
| 18 giorni fa
