Soncin: "Una grande estate per lo sport femminile"

Il Ct della Nazionale femminile Andrea Soncin ha parlato in un'intervista a Sky Sport: "Siamo orgogliose di quello che siamo riuscite a fare, è stata una bella estate per tutte le nazionali femminili italiane, un messaggio importante che enfatizza il lavoro e il valore che stanno portando avanti le donne in Italia. L'orgoglio più grande è stato far emozionare bambini e bambine che iniziano a guardare il calcio con un altro occhio. Io non cambierei la mia squadra con niente al mondo, oltre le competenze tecniche c'è un rapporto puro e diretto, un rispetto estremo, si crea un'empatia, un'alchimia che difficilmente puoi vivere in altri contesti. Quello che cambia è la gestione delle risorse che abbiamo a disposizione. Donne e uomini, se vogliamo generalizzare, sono diversi e le problematiche vanno affrontate diversamente".