Milan, Tomori recuperato: è a disposizione per la Juventus

Recupero importante in casa Milan: dopo tre giorni di allenamento differenziato, venerdì 3 ottobre Tomori ha svolto tutto l'allenamento in gruppo. Dal punto di vista medico il difensore è pienamente recuperato dal problema all'adduttore della coscia destra, resta da capire se andrà in panchina o sarà schierato titolare contro la Juventus. L’inglese vuole esserci contro i bianconeri, la volontà del ragazzo ha inciso nel suo recupero, ma se non dovesse partire dall’inizio eventualmente sarebbe pronto l’ex juventino De Winter.