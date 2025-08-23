Nicola: "Risultato straordinario, giocato con intensità"

Così Davide Nicola, allenatore della Cremonese, dopo la vittoria contro il Milan al ritorno in Serie A: “È la prima volta per la Cremonese, ma molto umilmente dico che è anche la mia prima volta contro Allegri. I ragazzi sono stati bravi a giocare con la giusta intensità senza andare fuori giri, mi sono piaciute le marcature dinamiche, dovevamo costruirci la partita nel corso dei 90 minuti non rinunciando a giocare quando potevamo farlo. Non succederà molto spesso di portare via l’intera posta in palio e quindi questa soddisfazione deve solo darci un segnale ben preciso: il lavoro di squadra è fondamentale, altrimenti punti se ne fanno pochi”.