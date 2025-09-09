Bonfanti: "Mi ispiro al mio amico Scalvini o Bastoni"

Giovanni Bonfanti è tornato al Pisa il primo settembre, dopo l'esperienza con l'Atalanta. Massimiliano Nebuloni lo ha intervistato su Sky Sport 24. "Bergamo mi ha fatto realizzare sogni come l'esordio in Serie A e quello in Europa. Devo tanto alla società Atalanta. L'ambientamento non è stato difficile a Pisa, conoscevo tutti tranne Gilardino. Ho avuto una settimana a disposizione per lavorarci e mi trovo bene. Pisa è l'ambiente giusto per un giovane. Mi ritengo un difensore moderno, cerco di guardare tanto il mio amico Scalvini o Bastoni. Possono essere queste le fonti di ispirazione" .