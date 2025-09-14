Gilardino: "Dobbiamo avere fiducia e voglia di migliorarsi"

00:00:40 min
|
30 minuti fa
CONF DI FRANCESCOCONF DI FRANCESCO
serie a
Di Francesco: "Dobbiamo migliorare nel secondo tempo"
00:01:03 min
| 34 minuti fa
pubblicità
CONF JURICCONF JURIC
serie a
Juric: "Ketelaere e Zalewsk hanno ancora tanto da dare"
00:00:28 min
| 39 minuti fa
CONF CUESTA GARCIACONF CUESTA GARCIA
serie a
Cuesta: "Dobbiamo lavorare per creare più occasioni"
00:01:32 min
| 51 minuti fa
cagliari parma pisacane conferenza stampacagliari parma pisacane conferenza stampa
serie a
Pisacane: "Bene la prima vittoria, ma soddisfatto a metà"
00:02:53 min
| 1 ora fa
CON BARONI POSTCON BARONI POST
serie a
Baroni: "Siamo stati bravi a tenere campo"
00:03:44 min
| 2 ore fa
CONF GASPARINI POSTCONF GASPARINI POST
serie a
Gasperini: "Ci è mancato il ritmo ma partita equilibrata'
00:07:20 min
| 3 ore fa
GASPERINI SU DYBALAGASPERINI SU DYBALA
serie a
Infortunio Dybala, le ultime news dopo Roma-Torino
00:00:22 min
| 3 ore fa
COLL UGOLINICOLL UGOLINI
serie a
Napoli, vittoria con la Fiorentina ma gli ultimi 15' soffre
00:01:54 min
| 4 ore fa
sky sport skill calhanoglusky sport skill calhanoglu
serie a
Juventus-Inter, i gol di Calhanoglu allo Sky Sport Skill
00:01:49 min
| 18 ore fa
sky sport skill adzicsky sport skill adzic
serie a
Juve-Inter, il gol di Adzic analizzato con Sky Sport Skill
00:00:38 min
| 18 ore fa
INTV PIOLIINTV PIOLI
serie a
Pioli: "Pagati degli errori ma ho visto anche cose buone"
00:05:32 min
| 17 ore fa
juventus inter carlos augusto conferenzajuventus inter carlos augusto conferenza
serie a
C. Augusto: "Concentrazione non c’entra, ko per dettagli"
00:03:39 min
| 20 ore fa
CONF DI FRANCESCOCONF DI FRANCESCO
serie a
Di Francesco: "Dobbiamo migliorare nel secondo tempo"
00:01:03 min
| 34 minuti fa
CONF JURICCONF JURIC
serie a
Juric: "Ketelaere e Zalewsk hanno ancora tanto da dare"
00:00:28 min
| 39 minuti fa
CONF CUESTA GARCIACONF CUESTA GARCIA
serie a
Cuesta: "Dobbiamo lavorare per creare più occasioni"
00:01:32 min
| 51 minuti fa
cagliari parma pisacane conferenza stampacagliari parma pisacane conferenza stampa
serie a
Pisacane: "Bene la prima vittoria, ma soddisfatto a metà"
00:02:53 min
| 1 ora fa
CON BARONI POSTCON BARONI POST
serie a
Baroni: "Siamo stati bravi a tenere campo"
00:03:44 min
| 2 ore fa
CONF GASPARINI POSTCONF GASPARINI POST
serie a
Gasperini: "Ci è mancato il ritmo ma partita equilibrata'
00:07:20 min
| 3 ore fa
GASPERINI SU DYBALAGASPERINI SU DYBALA
serie a
Infortunio Dybala, le ultime news dopo Roma-Torino
00:00:22 min
| 3 ore fa
COLL UGOLINICOLL UGOLINI
serie a
Napoli, vittoria con la Fiorentina ma gli ultimi 15' soffre
00:01:54 min
| 4 ore fa
sky sport skill calhanoglusky sport skill calhanoglu
serie a
Juventus-Inter, i gol di Calhanoglu allo Sky Sport Skill
00:01:49 min
| 18 ore fa
sky sport skill adzicsky sport skill adzic
serie a
Juve-Inter, il gol di Adzic analizzato con Sky Sport Skill
00:00:38 min
| 18 ore fa
INTV PIOLIINTV PIOLI
serie a
Pioli: "Pagati degli errori ma ho visto anche cose buone"
00:05:32 min
| 17 ore fa
juventus inter carlos augusto conferenzajuventus inter carlos augusto conferenza
serie a
C. Augusto: "Concentrazione non c’entra, ko per dettagli"
00:03:39 min
| 20 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità