Zapata: "Infortunio? Lavorato tanto per esserci"

Alla vigilia della prima giornata di Serie A, Duvan Zapata ha parlato a Sky Sport del recupero dall’infortunio al ginocchio sinistro che lo ha tenuto lontano dal campo per gran parte della scorsa stagione: "In questi mesi ho lavorato per essere pronto per l'inizio di questo campionato. Sapevo che era difficile esserci già alla prima di campionato, ma dopo tanti sforzi sono contento di essere a questo punto. Ho avuto imprevisti durante il recupero, si sono allungati un po' i tempi ma ho lavorato tanto".