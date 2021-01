L’aria di casa fa bene al Re, che si regala il massimo stagionale da 46 punti davanti ai suoi ex tifosi dei Cleveland Cavaliers, presenti in 2.000 sugli spalti dell’arena. Per James percentuali stellari: 19/26 al tiro di cui 7/11 dalla lunga distanza a cui aggiunge 8 rimbalzi, 6 assist, 2 recuperi e 2 stoppate in 38 minuti, firmando le giocate decisive nel finale. I Lakers si mantengono imbattuti in trasferta con 10 vittorie e 0 sconfitte.