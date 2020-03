La Frota, tormentone-tutorial di Cattelan: c'è anche il Papu

Ce l’hanno detto in tutti i modi e giustamente continueranno a farlo: bisogna lavare spesso le mani. Si aggiunge al coro anche Alessandro Cattelan che, insieme a un folto gruppo di amici in collegamento, sceglie di farlo in musica. Nasce così LA FROTA, un po’ tormentone estivo, un po’ tutorial su come lavarsi le mani