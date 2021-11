Sabato grande rugby su Sky con Italia-Nuova Zelanda. E forse non tutti sanno che il CT degli All Blacks, Ian Foster, in Italia ha giocato, in Italia torna spesso e in Italia ha lasciato tanti veri amici che ancora oggi sono in contatto con lui. Un rapporto quello fra Foster e l'Italia che risale ad oltre 30 anni fa periodo in cui lui ha vissuto in Veneto. .