Rugby donne, ct Italia: "Al Mondiale per giocarcela"

00:03:30 min
|
2 ore fa

Nel video il ct della nazionale femminile di rugby, Fabio Roselli, racconta l'attesa della World Cup che inizierà in Inghilterra il 22 agosto. "E' stata una preparazione lunga e molto dura. Abbiamo fatto tutto quello che volevamo. Sono soddisfatto delle ragazze e orgoglioso anche di quelle che non verranno con noi". Le azzurre soo inserite nel gruppo C assime a Sud Africa, Brasile e Francia, contro cui debutteranno il 23 agosto alle 21:15: "La Francia è uno squadrone che punta a vincere il Mondiale, anche il Sud Africa è cresciuto ultimamente, soprttutto a livello fisico. E poi c'è il Brasile, che è un'incognita..." LE CONVOCATE PER LA RUGBY WORLD CUP.

