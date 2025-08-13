Rugby donne, ct Italia: "Al Mondiale per giocarcela"

Nel video il ct della nazionale femminile di rugby, Fabio Roselli, racconta l'attesa della World Cup che inizierà in Inghilterra il 22 agosto. "E' stata una preparazione lunga e molto dura. Abbiamo fatto tutto quello che volevamo. Sono soddisfatto delle ragazze e orgoglioso anche di quelle che non verranno con noi". Le azzurre soo inserite nel gruppo C assime a Sud Africa, Brasile e Francia, contro cui debutteranno il 23 agosto alle 21:15: "La Francia è uno squadrone che punta a vincere il Mondiale, anche il Sud Africa è cresciuto ultimamente, soprttutto a livello fisico. E poi c'è il Brasile, che è un'incognita..." LE CONVOCATE PER LA RUGBY WORLD CUP.