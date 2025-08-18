Da Zoff a Topo Gigio: tutti con le Azzurre del rugby

È ormai conto alla rovescia per la Rugby World Cup 2025 femminile, che prenderà il via venerdì 22 agosto in Inghilterra. Le Azzurre scenderanno in campo il giorno successivo per il debutto contro la Francia al Sandy Park di Exeter. Intorno alla Nazionale cresce l'entusiasmo e non mancano i messaggi di sostegno: a fare il tifo sono arrivati volti noti dello sport, della musica e della televisione. Da Alberto Angela a Dan Peterson, dai Baustelle alle altre squadre nazionali italiane… fino a Topo Gigio, che non ha voluto far mancare il suo incoraggiamento.