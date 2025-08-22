Rugby, Championship: la 2^ giornata da vivere su Sky

00:01:12 min
|
2 ore fa
INTV RUGBY AUSTRALIA SCHMIDT FORMAZIONE_1835496INTV RUGBY AUSTRALIA SCHMIDT FORMAZIONE_1835496
rugby
Rugby Championship, Schmidt: "Contento di riavere Valetini"
00:00:49 min
| 21 ore fa
INTV RUGBY SUDAFRICA ERASMUS_3933308INTV RUGBY SUDAFRICA ERASMUS_3933308
rugby
Rugby Championship: Erasmus spiega i 10 cambi nel Sudafrica
00:00:59 min
| 2 giorni fa
CLIP AUGURI RAGAZZE MONDIALE RUGBY LUNGA PER WEB_2858841CLIP AUGURI RAGAZZE MONDIALE RUGBY LUNGA PER WEB_2858841
rugby
Da Zoff a Topo Gigio: tutti con le Azzurre del rugby
00:06:13 min
| 4 giorni fa
INTV RUGBY AUSTRALIA O CONNOR mix_0851612INTV RUGBY AUSTRALIA O CONNOR mix_0851612
rugby
Rugby Championship: parla l'eroe della vittoria Wallabies
00:01:09 min
| 4 giorni fa
HL RUGBY ARGENTINA - NUOVA ZELANDA 250816_2051807HL RUGBY ARGENTINA - NUOVA ZELANDA 250816_2051807
rugby
Argentina-Nuova Zelanda: highlights Rugby Championship
00:02:45 min
| 5 giorni fa
HL SUD AFRICA - AUSTRALIA 250816_0809211HL SUD AFRICA - AUSTRALIA 250816_0809211
rugby
Rugby Championship, Sudafrica-Australia 22-38: highlights
00:02:34 min
| 5 giorni fa
CLIP RUGBY PRE CHAMPIONSHIP 2025_2935914CLIP RUGBY PRE CHAMPIONSHIP 2025_2935914
rugby
Torna il Rugby Championship: tutto su Sky Sport
00:01:01 min
| 7 giorni fa
GIORDANO RUGBYGIORDANO RUGBY
rugby
Giordano: "Il girone è difficile ma abbiamo lavorato tanto"
00:02:44 min
| 7 giorni fa
INTV RUGBY AUSTRALIA SCHMIDT PRE SUDAFRICA_2108812INTV RUGBY AUSTRALIA SCHMIDT PRE SUDAFRICA_2108812
rugby
Schmidt: "Ci sarà O'Connor, ma è una scelta un po' fortuita"
00:00:51 min
| 7 giorni fa
rugby parole ct azzurrerugby parole ct azzurre
rugby
Rugby donne, ct Italia: "Al Mondiale per giocarcela"
00:03:30 min
| 9 giorni fa
INTV RUGBY SUDAFRICA ERASMUS PRE AUSTRALIA_4712728INTV RUGBY SUDAFRICA ERASMUS PRE AUSTRALIA_4712728
rugby
Rugby Championship, le parole del ct del Sudafrica Erasmus
00:01:07 min
| 10 giorni fa
HL RUGBY ARGENTINA-URUGUAY MALPEZ_4113855HL RUGBY ARGENTINA-URUGUAY MALPEZ_4113855
rugby
Argentina-Uruguay 52-17: highlights test match rugby
00:03:08 min
