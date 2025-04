Si tratta di Les Kiss, attuale allenatore dei Reds che giocano nel Super Rugby. Prenderà il posto di Joe Schmidt dalla metà del 2026 per poi guidare i Wallabies alla Coppa del mondo del 2027. Scelta nel nome della continuità con Schmidt che rimarrà in carica fino al termine del tour in Europa di novembre. Il contratto di Les Kiss come Ct dell'Australia durerà fino alla fine del 2028.