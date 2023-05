Diritti

Studenti in tenda contro caro affitti, ecco cosa chiedono

Sono sempre di più, hanno tende, libri e pochi effetti personali. Sono gli studenti e le studentesse accampati davanti agli atenei di diverse città d’Italia. Molti di loro sono fuorisede che non riescono a permettersi una stanza in affitto nei pressi della loro università. Nei giorni, si sono uniti anche giovani lavoratori che non riescono a permettersi i canoni sempre più alti, soprattutto nelle grandi città. Ecco cosa chiedono

pubblicato il 18 mag 2023