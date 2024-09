Today

Performance figitali, la musica classica incontra l'IA

Da bracciali che trasformano l’emotività del pianista in suono e immagini a esecuzioni per due pianoforti con un avatar nel Metaverso: Giusy Caruso, pianista e ricercatrice del Conservatorio Reale di Anversa, ha trovato nell’intelligenza artificiale una “nuova possibilità, un mezzo per amplificare l’espressività del performer”

00:03:18 min・pubblicato il 17 set 2024