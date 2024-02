Diritti

Leggere per gli altri: i volontari che donano storie

Il movimento "LaAV - Letture ad Alta Voce" ha un motto "Io leggo per gli altri". I volontari armati di un buon libro portano le storie negli ospedali, nei centri per minori non accompagnati...

00:04:36 min・pubblicato il 16 feb 2024