Diritti

La prima panchina lilla per chi soffre di DCA a Milano

Un simbolo per chi soffre o ha sofferto di DCA ma anche per chi è vicino alle persone che stanno affrontando la malattia. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione FRA ME & TE e dal Municipio 9 della città

00:03:16 min・pubblicato il 26 apr 2024