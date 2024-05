Sostenibilità

La grande mappatura delle auto in sosta vietata

64mila auto in sosta irregolare in una sola serata: è questo il risultato della grande mappatura organizzata dal comitato "Sai che puoi?" a Milano. Un'iniziativa che ha coinvolto più di duemila persone suddivise in 800 squadre. Il conteggio ha permesso di raccogliere per la prima volta dei dati sul "parcheggio selvaggio". Dopo aver mappato tutte le 3.873 vie di Milano, sono state individuate 36.778 auto in sosta vietata su carreggiata, 15.673 su marciapiede e 11.539 su aree verdi, per un totale di 63.990 auto parcheggiate irregolarmente: una superficie, considerando lo spazio occupato, pari a 32 volte piazza Duomo.

pubblicato il 22 mag 2024