Inclusion

In kayak con la fibrosi cistica, la storia di Alessandro

In Italia, i malati di fibrosi cistica sono 6.000. È la malattia genetica grave più diffusa nel nostro Paese e, ad oggi, non esistono cure. Alessandro Gattafoni ne è affetto e, con le sue traversate in kayak nel mar Mediterraneo, raccoglie fondi per la Lega italiana fibrosi cistica

00:04:37 min・pubblicato il 31 mag 2024