Inclusion

La lingua e la cultura romanì non riconosciute in Italia

In Italia i Roma People non rientrano tra le le minoranze linguistiche e culturali tutelate dalla legge 482 del 1999. Ivana Nikolìc è un'artista e attivista Italia-serba-bosniaca-rom e cerca di far conoscere le tradizioni della comunità Romanì per combattere gli stereotipi e rivendicare l'orgoglio di essere Rom

00:02:40 min・pubblicato il 04 nov 2023