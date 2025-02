Inclusion

Save the Dogs, veterinari gratuiti per senza fissa dimora

A Milano i volontari di “Save the dogs” assistono circa 200 uomini e donne che vivono in strada e curano quasi 300 cani e gatti. “Spesso gli animali sono l’ultimo legame affettivo rimasto a queste persone – spiegano – Tra un vaccino e un microchip, cerchiamo di aiutare anche i proprietari”. È sempre più alto in città il numero di chi non può permettersi sterilizzazioni e farmaci

00:03:33 min・pubblicato il 27 feb 2025