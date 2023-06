Sostenibilità

Tree challenge, una sfida social per l'ambiente

Tre piccoli gesti per completare la sfida ideata da Philipp e Francesca. Il loro progetto è nato nel 2023 in quella che ricordano come una "tiepida giornata di febbraio" e ha l'ambizione di creare una grande rete che dall'Italia arrivi in Europa: "l'idea è di essere attivi e partecipi nella lotta al cambiamento climatico"

pubblicato il 05 giu 2023