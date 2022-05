Caro Corpo - Big Mama e la lezione contro il bullismo

Per Big Mama, la rapper 22enne di Avellino, il palco del concerto del Primo Maggio è stata l'occasione per mandare un messaggio contro il bullismo. Ma quali sono gli effetti negativi sulla salute di chi riceve bodyshaming? Ne parliamo in questo episodio di Caro Corpo.

02:08 min・pubblicato il 06 mag 2022