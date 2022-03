Caro Corpo, Carly Tommasini su giornata visibilità trans

"Ciò che è giusto per noi non è mai stato scelto da noi". Oggi, nella giornata internazionale per la visibilità Trans, la rubrica Caro Corpo dedica una puntata speciale a capire come essere alleati migliori nel percorso dei diritti e del rispetto di tutti. Lara Lago ne parla con Carly Tommasini, attivista e modella trans

06:37 min・pubblicato il 31 mar 2022