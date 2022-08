Caro Corpo: qual è il messaggio dietro ai corpi non depilati

Che messaggio vuole dare un corpo che sceglie di non depilarsi? Dopo l'episodio dell’influencer francese Mara Lafontan che ha posato con il basso ventre non depilato per un brand di costumi, chi sono le altre che portano avanti quotidianamente questa battaglia? Conosciamole nella nuova puntata di Caro Corpo.

03:04 min・pubblicato il 29 ago 2022