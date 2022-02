Tu la conosci Sophia Jirau?

Il volto di Sofia Jirau, la prima modella con sindrome di Down scelta da Victoria’s Secret, non è l’unico che sta cambiando i canoni e i parametri di bellezza nel mondo della moda. Scopriamo di quali altre modelle sentiremo parlare in questa nuova puntata di Caro Corpo.

01:46 min・pubblicato il 23 feb 2022