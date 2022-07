Concorso scuola, polemiche e graduatorie in ritardo

Tante le polemiche che stanno accompagnando il concorso ordinario per la scuola secondaria. Il Ministero ha corretto diversi quesiti errati, reintegrando numerosi candidati. Una decisione sicuramente apprezzabile, ma il vero problema sono le tempistiche con cui è stata presa. Il ritardo nella pubblicazione delle graduatorie, infatti, sta impattando su quei candidati che hanno già sostenuto e superato la prova orale. Il rischio è che per l’anno scolastico 2022/23, degli oltre 94mila posti autorizzati dal Ministero per le assunzioni, la metà almeno potrebbe restare scoperta e migliaia potrebbero essere gli insegnanti, che pur avendo ottenuto quei posti, non potranno fare il loro lavoro

pubblicato il 30 lug 2022